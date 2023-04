Calvarese: "Nessun complotto, ma Kovacs non era pronto. Tre arbitri per il ritorno"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro: “Kovacs l’ho visto tante volte. L’anno scorso è esploso in Manchester City-Real e quest’anno pure l’ho visto, ma ieri non mi è piaciuto, non mi ha convinto per nulla. Non dal punto di vista tecnico, ma disciplinare. Pronti via, non ammonisce Leao ma quella è un’ammonizione codificata. Rompere la bandierina è come togliersi la magia dopo il gol, c’è il giallo. Se l’avesse fatto non volutamente sarebbe un altro discorso, ma Leao ha avuto un gesto di stizza, non violento, ma di stizza. La soglia l’ha tenuta anche dopo con Theo Hernandez che tira un calcio a Lozano.