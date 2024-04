Calvarese: "Quest'anno boom di fischi in Serie A, 25 a partita. Ma quel che conta è l'uniformità"

È l'ex arbitro Gianluca Calvarese, sulle pagine di Tuttosport, a sottolineare come, nel campionato in corso, il numero di interruzioni arbitrali sia salito.

© foto di Federico De Luca

Aumentano i fischi in Serie A. È l'ex arbitro Gianluca Calvarese, sulle pagine di Tuttosport, a sottolineare come, nel campionato in corso, il numero di interruzioni arbitrali sia salito a una media di circa 25 a partite. La scorsa stagione fu di 22,9 e solo in Premier League c'erano meno interruzioni che in Italia: "I dati ufficiali dell’Aia hanno mostrato come, nella stagione 2022-23, in Serie A si sia fischiato più che in Premier League (media di 22,94 falli a partita contro 21,48), ma meno che negli altri campionati europei: in Bundesliga siamo a 23,52, in Ligue 1 a 24,68, in Liga a 25,76.

A oggi, in questa stagione, la media della A sembra tuttavia notevolmente cresciuta: si arriva a sfiorare la quota di 25 falli a partita. […] Se ci focalizziamo sulle statistiche relative ai singoli arbitri, notiamo come Orsato, anche quest’anno tra i migliori della classe, si collochi in linea con la media generale: 25 falli fischiati a partita, neanche a farlo apposta.

Per quanto riguarda gli arbitri che fischiano di più, stupisce il dato di un direttore di gara in ascesa (per quanto reduce da un infortunio) come Sozza, che assegna addirittura più di 30 falli in media a partita. […] Certamente la bravura di un arbitro non può essere stabilita solo dal numero di falli fischiati. Va considerato anche che ormai da anni l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori premono per una spettacolarizzazione, che passa anche dal “lasciar giocare”, senza spezzettare il gioco. […] Ciò che deve rimanere invariato è però l’uniformità: certi tipi di contatto vanno fischiati sia da una parte che dall’altra. Questo è ciò che fa la vera differenza".