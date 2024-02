Calzona e l'identità di gioco: "Non sopporto il contrario! Se non ci riesco, avrò fallito"

Francesco Calzona è stato interrogato anche sulla necessità di dare un'identità di gioco alle squadre, come da filosofia dei suoi maestri Sarri e Spalletti.

Nella conferenza stampa odierna, il neo-tecnico del Napoli Francesco Calzona è stato interrogato anche sulla necessità di dare un'identità di gioco alle squadre, come da filosofia dei suoi maestri Sarri e Spalletti.

Cosa ritiene di dare nei prossimi mesi di dare un'entità alla squadra? "Se questo non succederà, vuol dire che ho fallito. Non riesco a sopportare che le mie squadre non siano ordinate e non abbiamo una certa mentalità. Abbiamo l'aggravante che oltre a dare una mentalità dobbiamo fare anche risultati. Questo ci può mettere un po' di pressione. Ho però detto ai ragazzi che non devono pensare a questo, devono pensare a quello che facciamo in allenamento, avere la testa libera, a pensare a divertirsi perché si chiama gioco del calcio. Se facciamo questo possiamo fare bene".