Calzona sulla contestazione dei tifosi: "E' legittima, dobbiamo sopportarla"

Al triplice fischio di Napoli-Atalanta è scoppiata la rabbia dei tifosi. Per la prima volta le curve hanno contestato apertamente i calciatori e tutta la società, con un coro chiarissimo: "Vaffanculo lo Scudetto, meritiamo più rispetto". Sul tema si è espresso Francesco Calzona in conferenza stampa: "Dobbiamo anche sopportare la contestazione legittima. La vicenda Juan Jesus non ha condizionato la prestazione della squadra".