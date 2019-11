Calzona, vice di Sarri a Napoli: "Non è col modulo che si risolvono tutti i problemi"

Francesco Calzona, ex vice di Sarri, ha parlato al quotidiano Il Mattino dell'idea cambio modulo dopo la sosta: “Non credo che il modulo possa risolvere tutti i problemi. Peraltro credo che il 4-3-3 limiterebbe di molto il parco offensivo del Napoli. Per dire, ci sarebbe un solo posto per uno tra Mertens, Milik e Llorente. Quando c’eravamo noi il Napoli non reggeva il 4-3-1-2, così abbiamo cambiato modulo per dare più protezione al centrocampo. Ma più che il modulo, il Napoli e Ancelotti devono ritrovare la solidità di squadra e gli equilibri”.