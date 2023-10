Cambiasso: "Il rigore per il Napoli ci può stare". Capello: "A Nyon era emersa un'altra linea"

"C'è una posizione innaturale del corpo, il regolamento oggi funziona così".

© foto di www.imagephotoagency.it

"C'è una posizione innaturale del corpo, il regolamento oggi funziona così. Rimpallo o non rimpallo, non puoi tenere le mani in quella posizione". A differenza di quanto espresso da Ancelotti e Chiellini, per Esteban Cambiasso - ex centrocampista presente nello studio di Sky Sport - quello concesso al Napoli è rigore che ci può stare viste le regole vigenti.

La pensa diversamente Fabio Capello: "Nell'ultima riunione a Nyon con Rosetti tutti erano concordi sul fatto che episodi del genere non siano da sanzionare col calcio di rigore, ecco perché mi ha sorpreso questa decisione di assegnarlo".