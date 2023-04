Cambiasso sulle italiane in Champions: "Agli ottavi avevano occasioni. Ora hanno obblighi"

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato dei quarti di finale di Champions League.

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato dei quarti di finale di Champions League, con l'Inter impegnata stasera contro il Benfica mentre domani il Milan ospiterà il Napoli a San Siro: "Le squadre italiane erano piene di opportunità agli ottavi, ora sono piene di obblighi, dopo il sorteggio. Il cammino da quella parte del tabellone mette pressioni, visto che arrivare fino in fondo è possibile. Questo è un fattore da non sottovalutare. Credo nell'Inter, pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, dovranno essere bravi i nerazzurri".