Camerun, Anguissa: “In Nazionale non vedrete mai lo stesso Zambo che c’è a Napoli”

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Camerun e Mauritius

"Non sono qui per fare l'eroe nazionale, non gioco con gli stessi giocatori, non abbiamo gli stessi automatismi, gli stessi campi, lo stesso calcio. Quindi non vedrete mai lo stesso Zambo che c'è a Napoli. Da parte mia do sempre il 100%, ci sono giorni in cui giocherò bene e altri meno, ma la cosa più importante è il Camerun. Se io faccio male e il Camerun vince sono contento. Se gioco bene e il Camerun perde sono triste".