Camolese: “Osimhen? Nessuno ne parla, ma se sta bene è fortissimo. Non scherziamo”

Giancarlo Camolese, allenatore e commentatore Mediaset, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Ajax-Napoli? E' stata una serata da ricordare, è stato gratificante commentarla dal vivo. Il Napoli ha giocato una gara entusiasmante e il segnale più importante è stata la capacità di reazione dopo il primo gol subito, non era così scontato che accadesse con tale autorevolezza. Ma ora bisogna guardare avanti, nel calcio non bisogna mai guardarsi indietro, l'unica gara che conta è la prossima. Immaginavo che Spalletti avrebbe indossato il vestito da pompiere e così farà in vista di Cremona, ma è chiaro che è soddisfatto dei suoi ragazzi.

Il nuovo ciclo? Forse era necessario, i nuovi hanno portato altro equilibrio interno, ci sono tanti ragazzi, motivati nello sfruttare una grande opportunità, come ha più volte detto Raspadori. Noto inoltre una grande compattezza in un gruppo costruito bene dalla società anche in previsioni dei Mondiali. Ci sono tanti ricambi all'altezza.

Osimhen? Nessuno ne parla, il che vuol dire che il Napoli ha tante soluzioni, ma non scherziamo, se sta bene è fortissimo, non sarà mai un problema per un allenatore avere l'imbarazzo della scelta, casomai il contrario lo sarebbe, non averli tanti elementi.

Anguissa? Giocatore notevole, Spalletti lo ha esaltato facendolo giocare nel suo ruolo, mezz'ala di incursione, fisicità e tecnica”.