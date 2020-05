Campania De Luca: "Ecco perché riapriamo giovedì. Liberi tutti dal 3 giugno? Impossibile..."

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, spiega il punto da lui ritenuto non accettabile in vista della ripartenza: “Riteniamo che il ministero della Salute abbia il dovere di dettare linee guida per garantire le condizioni di base prioritarie per la sicurezza dei cittadini”. Sulle riaperture di bar e ristoranti il governatore che avverranno “giovedì”, 21 maggio, “per preparare con serietà le condizioni di igienizzazione e poi di sicurezza per i clienti, in questi tre giorni”.

Il presidente della Regione sottolinea: “Il passaggio alla ripresa piena della vita economica e sociale era nelle cose. Ma ci siamo arrivati nel modo peggiore, moltiplicando elementi di confusione e di pericolo futuro. Dal 3 giugno liberi tutti? Io dal 2 ragionerò per capire a che punto è il contagio. E comunque che significa liberi tutti se abbiamo ancora curve epidemiologiche alte in alcune parti dell'Italia?".