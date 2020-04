Campania, De Luca: "Si ragiona sulla fase 2, da maggio mascherine obbligatorie! No rientri dal Nord"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, dando gli ultimi aggiornamenti circa l'emergenza Coronavirus: "Qui ancora non c'è l'uso obbligatorio perché prima vogliamo mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine. poi a fine mese sarà obbligatorio l'uso. Dalla prossima settimana iniziamo a distribuire le mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alla residenze sanitarie assistite ai servizi sociali dei comuni. Si sta ragionando sulla fase due. È del tutto evidente che siamo chiamati a fare un altro sacrificio di due settimane, è difficile per tutti ma rischiamo di perdere tutto per una impazienza che sarebbe ingiustificata", le sue parole riportate da Ilmattino.it.

RIPRESA - In merito poi ad una prossima ripresa del paese e della regione, il Governatore si è così espresso: "Tra fine aprile e inizio maggio, se manterremo comportamenti di grande responsabilità, potremo ragionare sulla ripresa di attività economiche. Ma la precondizione è che abbiamo il pieno controllo dell'epidemia. Il rischio, in caso contrario, è molto semplice: ci illudiamo di riprendere la vita produttiva e sociale del paese, tra due settimane siamo costretti a richiudere tutto, e a quel punto diventa una tragedia. In queste ore c'è il pericolo rappresentato dai rientri dal Nord. A ridosso di Pasqua saranno posti di blocco nei caselli autostradali, controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire che ci venga portata un'onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. I controlli saranno rigorosi, la mobilità non è consentita. Ci sono ammende che vanno da 400 a 4mila euro. Le forze dell'ordine saranno impegnate con grande determinazione, chiunque sarà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato", si legge ancora sull'edizione online de Il Mattino.