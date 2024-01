Campilongo boccia Mazzarri: "343 è stato un suicidio. Squadra in confusione"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Salvatore Campilongo, allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Salvatore Campilongo, allenatore: "Da allenatore posso dire che a questo Napoli mancano delle certezze. Il lavoro di Spalletti negli ultimi due anni è stato un lavoro fatto di punti fermi, certi e continuativi. L'abito tattico era cucito alla perfezione sui calciatori, cose che ora non si vedono affatto. Quello che non mi aspettavo ieri è che Mazzarri cambiasse di colpo il modulo: questa squadra gioca 433 da anni e pensare di mettersi col 343 all'intervallo è stato avventato. Senza mai averlo provato in settimana o nelle altre partite, mettersi con la difesa a tre è stato un suicidio totale".

"Appena l'ho visto, mi aspettavo l'imbarcata e così è stato purtroppo. Al di là dell'espulsione per l'entrata assurda di Mazzocchi, il Napoli ha preso dei gol evitabili. La squadra è in confusione e non ci sta capendo più nulla. Dopo il rosso di Mazzocchi è stato black out totale, con delle sostituzioni davvero azzardate. Come se ne esce da questa situazione? Non con il ritiro, ma dando delle certezze tecniche e tattiche ai calciatori. Il Napoli è incappato in una situazione dove mancano riferimenti e punti fermi. Oggi questa squadra deve giocare 433 e non deve più muoversi da lì: se lo devono mettere in testa tutti, dall'allenatore al magazziniere...".