Canale8, l'analisi di Montervino: "C'è un azzurro che ha sbagliato sistematicamente il pressing"

Francesco Montervino, dagli studi di Canale 8 durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il lunedì’, ha analizzato alcune situazioni tattiche di Napoli-Inter: “In alcune situazioni non ho capito le uscite del Napoli. L’Inter ha impostato la partita sull’idea di lasciarsi attaccare ed affidarsi poi alle ripartenze con quei due lì davanti. Il piano di Gattuso era giusto, ma la lettura errata è stata in diverse occasioni di Callejon che doveva indirizzare meglio il suo pressing su Bastoni. Lo spagnolo in qualche modo ha favorito l’uscita in palleggio dell’Inter dal basso, un aspetto che il Napoli ha sofferto”.