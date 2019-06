Canale8, Mele si esalta: "Colpo James per sognare e divertire"

Silver Mele, giornalista e volto di Canale 8, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'ipotetico arrivo del talento del Real Madrid al momento nel mirino del Napoli: "James Rodriguez? Sarebbe il vero colpo di questa stagione, mettendo alle spalle qualche problema fisico non può non parlarsi di un campione di primissima fascia che, sotto la guida di Ancelotti, farebbe sognare e divertire. Va poi tenuto conto anche dell'impatto mediatico che avrebbe l'arrivo di Rodriguez sulla piazza del Napoli, sulla falsa riga di quanto avvenuto nel 2013, ultima stagione dei grandi colpi dal Real Madrid con Rafa Benitez che costruì una squadra presente, anche se in parte, ancora oggi".