Cané su Natan: “Profilo interessante, ma fare il titolare bisogna considerare due fattori”

"E’ il Napoli di De Laurentiis, l’anno scorso di questi tempi eravamo tutti spaventati tranne che lui".

TuttoNapoli.net

L’ex azzurro Faustino Canè ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dal probabile nuovo acquisto Natan: “Sicuramente è un profilo interessante, ma se deve partire titolare c’è prima da vedere l’ambientamento e da considerare la giovane età. Non è facile sostituire uno che come Kim, che è sato il punto focale dello scorso campionato del Napoli.

Il mercato del Napoli? E’ il Napoli di De Laurentiis, l’anno scorso di questi tempi eravamo tutti spaventati tranne che lui. Vincendo lo scudetto, ha vinto una battaglia importante, io in tanti anni a Napoli ho vinto solo una coppetta. Nonostante i pochi successi la gente di Napoli ha sempre l’entusiasmo di grandi piazze come Milano, Torino e Roma, ci vorrebbe più rispetto per questi tifosi. Siccome il calcio di oggi si basa tutto sul denaro, ha ragione il presidente.

Garcia? Ha un compito importante, è stato chiamato come valore aggiunto. E’ un ottimo allenatore, ma non potrà essere la copia di quello che c’era prima. L’anno scorso si è creata un’intesa sia in allenamento che in campo, tutto andava a mille. Da tifoso sono perplesso, perché ripetersi nel calcio non è facile. L’hanno dimostrato Milan e Inter, senza parlare della Juve, che ha toccato il fondo.

Troppi infortuni in ritiro? Aspettiamo, non tutte le preparazioni sono uguali. Garcia sa cosa fare, non è uno stupido”.