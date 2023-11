Cannavaro a Sky: "Ho una convinzione su Mazzarri. Rigore Ucraina? Che ansia"

Fabio Cannavaro, ex difensore cresciuto nel Napoli degli anni ottanta, ha parlato ai microfoni di Sky.

Su Mazzarri.

"Speriamo, le prossime partite non sono semplici, sulla carta sono molto difficili, al di là dell'allenatore, che è nuovo, i giocatori dovranno tirare fuori quell'orgoglio di campioni per risollevare una situazione che non è delle migliori. Non tanto per la classifica, ma io non posso vedere la partita con l'Empoli e pensare che cinque o sei mesi prima vincevano. C'è un blocco e devono tirare fuori il meglio per avere più serenità dopo lo Scudetto".

Su Spalletti.

"Ci sono stati trenta secondi di ansia nazionale. Il rigore è quando arbitro fischia. Un mio vecchio allenatore me lo diceva proprio qui, Vujadin Boskov. Mi è piaciuto, oltre alla prestazione del primo tempo dove poteva finire 2 o 3 a 0, negli ultimi 20 minuti si è visto un gruppo. Le partite vanno a momenti, c'è quello in cui domini, poi dove devi soffrire. Loro lo hanno fatto con grande cuore, da quello è possibile costruire tanto".

Su cosa deve lavorare Mazzarri?

"La testa è sempre quella più importante, poi c'è il concetto tecnico-tattico che uno ha e cerca di trasferire. Spalletti ha già fatto vedere qualcosa in Nazionale. Per chi conosce il mister, anche se è vecchietto, prova a fare un calcio supermoderno. Per Mazzarri nelle prossime partite sarà fondamentale l'approccio con i calciatori, c'è poco tempo".