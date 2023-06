Cannavaro: "Accostato al Napoli? Non mi ha chiamato nessuno, forse sono fuori dai 40"

"Come si sostituisce Kim? E' tra quei giocatori che hanno fatto la differenza, difficile da sostituire. Vedremo".





Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine all’Hotel Poseidon di Torre del Greco del FCF Tour Bike 2023, organizzato proprio dalla Fondazione Ferrara-Cannavaro: "Il 1° Tour Bike è un'esperienza molto divertente e poi farlo con scopo benefico lo è ancora di più. Abbiamo dato vita ad una struttura abbandonata e sono le cose che ci piacciono e ci fanno sentire bene. Dobbiamo continuare così. Non nasco ciclista e le uscite sono tutte dure: lo faccio per mangiare di più e bruciare qualche caloria. Mi emoziona andare sul Vesuvio ma è tosta.

L'emozione dello Scudetto al Napoli? E' l'emozione di tutti, di tutti quelli che hanno aspettato tanto tempo. Poteva arrivare prima ma l'importante è che sia arrivato anche grazie al lavoro svolto dall'allenatore e dalla squadra.

Il mio nome è stato accostato alla panchina del Napoli? Sono stati accostati 40 nomi, è normale... Non lo so, non ho parlato con nessuno, forse sono fuori dai 40.

Come si sostituisce Kim? E' tra quei giocatori che hanno fatto la differenza, difficile da sostituire. Vedremo.

L'Italia gioca con la Spagna nella Nations League? La Spagna non è una squadra semplice e la nostra è una squadra che deve ritrovare continuità di rendimento. Opportunità importante, squadra forte e Mancini è bravo: l'Italia sta cominciando a tirare fuori qualche calciatore bravo, speriamo di vederli tutti".