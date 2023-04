Cannavaro: "Il Napoli se la gioca, senza problemi. Senza Osimhen ecco chi è fondamentale"

L'ex azzurro Fabio Cannavaro ha parlato così di come il Napoli potrà insidiare i rossoneri.

Nel corso del pre-partita della sfida tra Milan e Napoli di stasera, valevole come andata dei quarti di finale di Champions League, l'ex azzurro Fabio Cannavaro ha parlato così di come il Napoli potrà insidiare i rossoneri: "Senza Osimhen saranno fondamentali gli inserimenti dei centrocampisti e Zielinski credo sarà un giocatore importantissimo stasera, coi suoi inserimenti potrà mettere in difficoltà il Milan in una zona di campo non facile da difendere. Anche se Osimhen stasera il Napoli se la gioca, senza problemi.