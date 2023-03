Cannavaro jr: "Conoscevo Kim già in Cina. C'è una grande differenza oggi"

L'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro parla di Kim alla trasmissione Legends

L'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro parla di Kim alla trasmissione Legends: "Kim? La scuola dei difensori coreani è ottima, sono merce rara. Come concetto si avvicina molto al difensore italiano, concentrato per tutta la partita. Quando io e Fabio allenavamo in Cinea lui andò nella squadra del Pechino, era lo stesso giocatore ma con un po' di relax in più. In Turchia ha capito meglio come funziona il calcio europeo, ora è il giocatore forte che vediamo. Lui non ha paura di nulla e ha un livello di attenzione altissimo. In generale è sempre meglio far giocare un difensore concentrato che uno bravo.