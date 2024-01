Cannavaro jr: "Mazzarri non poteva avere la bacchetta magica. Osimhen un po' nervoso..."

Paolo Cannavaro è intervenuto ai canali ufficiali della Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Cannavaro è intervenuto ai canali ufficiali della Serie A: "Nessuno si aspettava che Mazzarri arrivasse con una bacchetta magica, ma la condizione fisica non lo ha aiutato a fare sin da subito bene e lo stesso vale per il calendario. Gli ho sempre riconosciuto una grande qualità: convincerti a fare una cosa perché è quella giusta ma senza obbligarti. Credo possa essere la sua arma vincente ancora oggi.

Osimhen? Lo abbiamo visto un po' nervoso quest'anno, ma quando al top è quello che ti fa fare il salto di qualità. Mi dispiace per lui...ma spero arrivi quanto prima dalla Coppa d'Africa.

Non so se domani sarà la partita del Cholito o di Raspadori, mi auguro sia la partita del Napoli. Speriamo possa iniziare a ingranare e fare punti per la Champions, obiettivo minimo per una squadra come il Napoli".