Cannavaro jr: "Sogno un giorno di poter allenare il Napoli"

Paolo Cannavaro sogna di potersi sedere sulla panchina dello stadio Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Cannavaro sogna di potersi sedere sulla panchina dello stadio Maradona: "Per un ragazzo che ha fatto raccattapalle, giocatore, capitano, il sogno è Napoli. Sono tornato a vivere a Napoli - racconta a Dazn nel format 'Un'altra storia powered by Ebay' - anche perché il desiderio per chi come me si vede allenatore, è quello di poterlo fare sulla panchina del Napoli. Credo che nel mio caso sia scontato pensarci".