Cannavaro jr: “Troppo entusiasmo dopo la Lazio. Se domani si pareggia non è un dramma"

Paolo Cannavaro, doppio ex della sfida tra Napoli e Sassuolo, ha parlato al Mattino delle critiche ricevute dagli azzurri dopo il ko contro l'Inter: "Un conto sono le analisi, un conto i giudizi. Troppe critiche allora così come c'è troppo entusiasmo per il 4-0 alla Lazio: con il Sassuolo è un altro test importante, ma non è una catastrofe se non dovesse riuscire a vincere".