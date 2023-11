Cannavaro, l'amico: "E' stato vicino al Napoli, peccato non ci sia lui in panchina"

Ciro Caruso, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Ciro Caruso, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Centro Paradiso non poteva finire nelle mani migliori che sono quelle di Fabio (Cannavaro ndr.). Fabio l'ha preso affinchè tanti ragazzi possano sognare nel tempio di Diego Armando Maradona. Non vi dico quanto mi emoziono se ripenso alla mia gioventù lì al Centro Paradiso.

Mazzarri? Il Napoli ha i mezzi per ripetere la scorsa stagione o per venir fuori da questa brutta situazione. C'era la possibilità che Fabio potesse prendere il suo Napoli oltre che il Paradiso. Fabio ci è andato vicino e mi è dispiaciuto non vederlo sulla panchina del Napoli. Almeno è venuto Mazzarri che conosce benissimo la piazza e può riaccendere la fiammella che s'era rimpicciolita".