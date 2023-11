Cannavaro, l'assistente: "Ha gestito campioni e vinto tutto in Oriente. Napoli? Progetto della sua vita"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto Ciccio Troise, allenatore e assistente tecnico di Fabio Cannavaro.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto Ciccio Troise, allenatore e assistente tecnico di Fabio Cannavaro: "Il background che ha Fabio non lo scopro io oggi. Essendo napoletano, come Paolo, ha una forte positività e vede questo progetto come parte della sua vita. Non ci dimentichiamo che solo qualche mese fa poteva andare a guidare la Nazionale, stiamo parlando di un campione del mondo e un Fifa World Player. E' una persona che ha nelle sue corde questo tipo di situazioni. In Cina sbbiamo allenato dei grandissimi giocatori come Pato ed Witsel che in Europa hanno vinto. Fabio è stato capace di gestire staff e giocatori di alto livello in una squadra che ha vinto tutto in Oriente. Col suo background è capace di avere a che fare sia col presidente, sia con i calciatori, questo non mi preoccupa. Spero che il Napoli trovi l'allenatore che possa collegare bene tutte queste cose. Questo Napoli è molto forte, ha una rosa importante e bisogna trovare la personalità che colleghi in modo uniforme tutte le sue caratteristiche. Cannavaro ha grande personalità e sa come trasmetterla.

Se prometto di tornare in trasmissione, tra una settimana, a parlare di come giocherà il nuovo Napoli, in caso di firma di Cannavaro col club azzurro? Non posso prometterlo, ma me lo auguro"