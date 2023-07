Cannavaro: "Napoli favorito per lo Scudetto, ma occhio alle milanesi e alla Juve"

Della prossima Serie A ha parlato Fabio Cannavaro, in un'intervista riportata da Bianconeranews.

Manca ormai meno di un mese all'inizio di un nuovo campionato di Serie A. La stagione 2023/24 si annuncia incerta ed entusiasmante, con il Napoli che riparte con lo scudetto sul petto e le altre big vogliose di riscattarsi dopo che nella scorsa stagione sono state schiacciate dal dominio partenopeo.

Della prossima Serie A ha parlato Fabio Cannavaro, in un'intervista riportata da Bianconeranews: "Il Napoli resta favorito in quanto campione in carica, il Milan mi intriga molto perché ha voluto puntare su giocatori di qualità, ma occhio anche ad Inter e Juventus. Il trio composto dalle due milanesi e dalla Juve potrà dare del filo da torcere alla squadra di Garcia, penso che molto ce lo dirà già la partenza che farà ogni squadra, partire bene è importante per arrivare in fondo".