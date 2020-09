Cannavaro: "Osimhen colpo intrigante, il Napoli mi piace! Ne ho parlato con Rino..."

Fabio Cannavaro ha parlato a La Gazzetta dello Sport della griglia scudetto della prossima stagione che non comprende, a suo dire, solo Inter e Juve: "L’Atalanta rimane una macchina da guerra: sintonia nelle scelte tecniche e una struttura di società collaudata, un riferimento per il calcio italiano. La Lazio di Inzaghi fa bene da anni e sarà sempre fra le prime e poi mi piace il Napoli".

Ne ha parlato con Gattuso? "Siamo stati una sera a cena ... ncopp ‘a Posillipo. A lui piace molto, come a me, il lavoro che facciamo. Studia, si aggiorna. Bisogna ragionare da manager. Dall’esperienza col Milan è uscito maturo, rafforzato. E poi Rino è sempre onesto, molto esigente con se stesso e gli altri. De Laurentiis gestisce bene il club. L’acquisto di Osimhen è intrigante. Un giovane che ha qualità e può diventare fortissimo, anche se dovrà capire il calcio italiano. Vedremo, sono molto curioso".

La Supercoppa se la giocheranno Juve e Napoli. Crede che Gattuso si presenterà con la solita tuta azzurra puzzolente e scaramantica che faceva impazzire Pirlo? "Loro hanno un vissuto notevole al Milan. Ognuno ha le sue scaramanzie e quanto sia brillante Andrea neanche lo sapete. Il nostro legame, da campioni del 2006, è qualcosa che resta per sempre. E proprio per questo nella nostra chat privata si scherza su tante cose ma non sul lavoro. Quando ci saranno gare così, con amici che diventano rivali, prevale il silenzio di rispetto. Gli ultimi complimenti sono stati per Pippo e la sua promozione col Benevento".