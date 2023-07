Cannavaro: "Osimhen? Se PSG o United vogliono un giocatore dall'Italia lo prendono"

Fabio Cannavaro avverte il Napoli, preoccupato dalla possibile partenza di Osimhen, in un'intervista

"Di sicuro club come il Paris Saint-Germain o il Manchester United, quelle che hanno più bisogno di un centravanti, se decidono di prendere un giocatore dall'Italia lo fanno". Fabio Cannavaro avverte il Napoli, preoccupato dalla possibile partenza di Osimhen, in un'intervista rilasciata ai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico ex Benevento spiega alla rosea: "Le forze sul mercato sono queste, inutile illudersi. De Laurentiis ha concetti imprenditoriali corretti e organizzativamente ha dimostrato di essere all'altezza. È riuscito a far capire alla piazza che si può anche cambiare, restando competitivi. Sono un po' preoccupato per la perdita di Kim: è molto forte e sostituirlo non sarà facile".