Cannavaro pazzo di Kvara: “E’ un fenomeno! Se gli fai prendere la palla ti sfonda”

Lunga e interessante intervista concessa al quotidiano 'Il Mattino' da Fabio Cannavaro . Sabato pomeriggio al Maradona per Napoli-Atalanta, Cannavaro ha così commentato la prestazione di Kvaratskhelia, autore del gol che ha sbloccato la partita: "È un fenomeno, se gli fai prendere la palla ti sfonda. Ha poi la consapevolezza di essere forte, lo capisci da come si muove: resta a lungo per conto suo, poi prende palla frontale e ti punta.

E come lo fermi? In questo calcio di oggi è avvantaggiato perché i difensori non possono fare molto: non gli puoi prendere i pantaloncini, non puoi toccarlo, se gli sfiori la maglia sei ammonito, se gli dai una legnata ti cacciano fuori. Vedi come trattavano Maradona: lui era prodigioso".