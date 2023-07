Cannavaro: "Preoccupato per la perdita di Kim. Garcia più attendista di Spalletti"

L'ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro è intervenuto a La Gazzetta dello Sport

L'ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro è intervenuto a La Gazzetta dello Sport: "Sono un po’ preoccupato per la perdita di Kim: il coreano è molto forte e sostituirlo non sarà facile. Detto questo però il Napoli sta toccando meno di tutti la squadra, che è già ben attrezzata e c’è un fattore importante. Dopo che hai vinto, tutto ti riesce meglio, meno complicato. Sai qual è la strada per vincere e d è sicuramente un vantaggio.

Garcia? Il francese come atteggiamento è un po’ più attendista, anche se sarà difficile cambiare il comportamento di una squadra portata a un certo tipo di gioco. Sono curioso di vedere le prime partite. Non sarà facile, ma lo sarebbe stato per chiunque dopo Spalletti. Di solito meno tocchi e meglio è. Però ogni allenatore vuole metterci del proprio. Cosa mi aspetto? Una squadra che faccia divertire. La cultura del napoletano è di vedere un buon calcio. Attraverso delle buone prestazioni".