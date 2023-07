Cannavaro rileva Centro Paradiso e annuncia: “Una volta ripristinato sarà aperto a tutti!”

Il pallone d’oro del 2006 ha spiegato il perché di questa decisione ai microfoni di Radio CRC.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli scorsi giorni Fabio Cannavaro ha acquistato il Centro Paradiso di Soccavo, il centro d’allenamento dove si allenava il Napoli di Diego Armando Maradona. Il pallone d’oro del 2006 ha spiegato il perché di questa decisione ai microfoni di Radio CRC.

“Più gli anni passavano e più aumentavano le difficoltà per la ristrutturazione del campo. Era un peccato tenere il Centro Paradiso in quelle condizioni . Quando ho deciso di acquistare il campo non l’ho detto a nessuno, un po’ per scaramanzia ed un po’ per l’interessamento di diverse persone, che potevano permettersi di acquistare il campo. Dovrei ripristinare il terreno di gioco e gli spogliatoi per vedere quello che si può fare. Fa parte della storia del Napoli e della mia infanzia, anche perché ho iniziato lì ad allenarmi con la primavera. Vedere quel campo in quelle condizioni era davvero straziante, Lì ho avuto la fortuna di allenarmi con Diego, realizzando il sogno che hanno tutti i napoletani. Posso dire di aver avuto il privilegio di giocare con il calciatore più forte del mondo e della storia del calcio.

Io penso che una volta ripristinato l’impianto sarà aperto a tutti. Con Il presidente ho un buonissimo rapporto, non ho ancora parlato con lui per decidersi sul da farsi, ma questo al momento non ha importanza, l’importante è rimettere in sesto il campo. La mia idea è concentrarmi in primis sul terreno di gioco, il resto si vedrà in futuro…”.