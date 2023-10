Cannavaro: "Scudetto Napoli? Ci credo! Che emozioni a Berlino..."

"La maestosità di uno stadio in cui avverti il senso della storia, pensi a cosa fece Jesse Owens nelle Olimpiadi del 1936".

"Cannavaro: Che emozioni a Berlino! Scudetto Napoli? Ci credo" scrive La Gazzetta dello Sport. Intervista al campione del mondo in vista di Union Berlin-Napoli. Si giocherà all'Olympiastadion, uno stadio che evoca dolci ricordi ai tifosi italiani e all'ex capitano azzurro: "Il tavolino di plastica traballante sul quale mi sostenevano i compagni per alzare la Coppa. La maestosità di uno stadio in cui avverti il senso della storia, pensi a cosa fece Jesse Owens nelle Olimpiadi del 1936.

Imponente anche la scala che dallo spogliatoio porta in campo". Fabio Cannavaro ha poi parlato del Napoli, atteso dal confronto con i tedeschi di Bonucci, ma anche della forza della squadra di Garcia. Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto? Cannavaro non ha dubbi: "Secondo me sì. L’organico resta molto forte".