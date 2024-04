Cannavaro: "Serve l'Europa, altrimenti sarebbe fallimento totale"

Il difensore campione del Mondo Fabio Cannavaro è intervenuto a Il Mattino per commentare le ultime vicende in casa Napoli

Il difensore campione del Mondo Fabio Cannavaro è intervenuto a Il Mattino per commentare le ultime vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: "Quella con l'Atalanta è una sconfitta che lascia il segno. Prima e dopo la sosta per le Nazionali, sono le partite più complicate per chi ha dei problemi come li ha il Napoli. Ed è l'aspetto mentale quello su cui bisognava lavorare di più. Ho visto una squadra scarica, molle, c'era rassegnazione".

Cosa deve fare ora il Napoli? "Deve cercare di rialzare la testa, perché da qui inizia la prossima stagione. Il Napoli Campione d'Italia figuracce non le può fare. Deve trovare un posto anche in Europa, pure se non è la Champions ma la porta di servizio, Altrimenti sarebbe un fallimento totale".