Cannella boccia Galtier: "L'Italia ha bisogno di profili diversi! Sousa? Congeniale al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: "La scelta del nuovo allenatore del Napoli sta sembrando un gioco, ma la comunicazione della società e del presidente non sta facendo trapelare nulla. A mio parere, ADL vuole avere un aspetto umano a cui affidarsi, prima di vedere e studiare quello tecnico.

Sousa? Davanti ai professionisti bisogna mettere da parte i campanilismi. De Laurentiis ha avuto il coraggio di chiamarlo e sondarlo, poi starà a lui fare l'ultima valutazione. Sousa ha molto in comune con le idee tattiche del Napoli, poi è sotto gli occhi di tutti la grande amicizia tra ADL e Iervolino, mi auguro che una telefonata gliel'abbia fatta almeno...

Galtier? Ha sempre fatto bene, ma al PSG ha fallito la Champions League. Ora sta dalla sua parte che gestire quello spogliatoio non è facile per nessuno, nonostante proprio tra lui e i calciatori non sia stata registrata alcuna acredine. Lo conosco poco, ma credo che il campionato italiano abbia bisogno di profili diversi. Futuro Osimhen? I grandi club sanno che i top player scarseggiano in attacco, quindi monitorano tutti. Il suo futuro sarà di certo uno dei temi di discussine con i nuovi allenatori, che vorranno garanzie sulla rosa del Napoli".