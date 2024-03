Cannella: "Con l'Inter punto d'oro, magari Calzona fosse arrivato prima di Mazzarri"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo.

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: “Il Napoli ha portato via un punto d’oro da Milano. L’Inter sta dominando il campionato, ma veniva come gli azzurri da una settimana di fatiche e delusioni in Champions. Fisicamente entrambe hanno sofferto e si è visto. Calzona segue un filone tattico che la squadra ben conosce, magari fosse arrivato dopo Garcia e prima di Mazzarri si sarebbero evitati dei mesi dove il Napoli ha perso tanto tempo e tanti punti. Avrebbe fatto meno fatica a riprendere il filone di Spalletti, con cui aveva dominato lo scorso campionato.

Caso Acerbi? Io ho molta stima del ragazzo, ha una storia personale molto tribolata. E’ uno che ha sofferto, uno molto devoto al cattolicesimo… Ciò non toglie che in un momento di nervosismo gli sia scappata una parola di troppo e questo dispiace molto. Se vero, è stato molto superficiale. Dispiace molto anche per Juan Jesus, che è umanamente non meriterebbe mai un trattamento di questo tipo. Ha reagito da signore in campo.

Futuro tecnico del Napoli? Calzona lo ammiro molto, viene da grandi sacrifici e da una lunga gavetta. Il problema è che è sempre stato collaboratore tecnico di grandi allenatori e i media e la stampa lo vedranno così nonostante tutto. Nulla togliendo alla sua bravura, parte con una valigetta da dieci chili da trascinarsi dietro rispetto agli altri colleghi candidati alla panchina del Napoli”.