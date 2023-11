Cannella: "Con Mazzarri due giocatori devono tornare protagonisti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: "Per Mazzarri è un ritorno gradito, anche se viene da due parentesi poco facili a Torino e Cagliari. Ora trova un ambiente più solido e rodato rispetto a quelli dove ha operato di recente e ci aspettiamo che possa fare bene al Napoli. Sostituire Spalletti non era facile e Garcia si è ostinato con delle scelte discutibili. De Laurentiis ora sta facendo tutto in prima persona, ma non è riuscito a porre rimedio con allenatori di un altro calibro. La scelta di Mazzarri è da traghettatore, con un uomo calmo e di garanzie per l'ambiente. La rosa del Napoli resta forte e ci aspettiamo subito dei segnali positivi.

Io mi metto nei panni di Walter, che ora ha un'occasione incredibile: sono sicuro che intraprenderà con serenità e motivazioni a fare delle ottime cose. Chiaramente il suo calcio è diverso da quello espresso di recente dal Napoli, ma la sua esperienza è fuori dubbio. La fortuna di Mazzarri è che i giocatori azzurri sono duttili e vengono da un campionato vinto, serve dare solo serenità e tranquillità a questa squadra. Serve ridare fiducia ai calciatori che hanno fatto la differenza lo scorso anno: Osimhen e Kvara devono tornare protagonisti, così come tutto il resto della rosa. Con Garcia è mancato un ordine mentale che ora deve essere ritrovato, con Mazzarri che dovrà motivare e stimolare tutti nel verso giusto".