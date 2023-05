Cannella: "Giuntoli sarà esausto, non è da tutti stare per 8 anni con ADL"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo: "Giuntoli? Lui ha fatto un lavoro incredibile, in 8 anni è stato sempre presente in ogni angolo di vita del Napoli. Chi opera tante volte, poi non le indovina sempre tutte. E quindi qualche acquisto meno azzeccato c'è stato, ma fa parte del gioco.

La sua tenacia e la sua costanza, però, hanno portato in alto il Napoli sino alla vittoria dello Scudetto. E' stato un lavoro enorme e logorante, credo sia esausto per certi versi e gli va concesso di poter ragionare ad un nuova avventura. E poi trascorrere 8 anni con De Laurentiis non è qualcosa di ordinario per tutti".