Cannella: "I rinnovi andavano discussi prima, possono distrarre i big"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo: "Un voto al mercato del Napoli non è ancora possibile da dare, ma è stato un mercato chiaramente essenziale. La partenza di Kim è stata colmata con l'arrivo di Natan, ma i tifosi si attendevano altro. Bisogna avere fiducia, però: aspettiamo l'esordio del brasiliano, aspettiamo i suoi primi minuti e poi daremo un giudizio. La speranza è che possa ripetere quanto fatto da Kim, perché il Napoli ha una carenza in quel settore ora. Juan Jesus è un ragazzo disponibile e capace come riserva, il suo lo fa. Però non è un titolare, se deve esserlo anzi c'è un problema.

I rinnovi distraggono i big del Napoli? E' evidente che tutto sia stato già programmato a monte, ma una cosa va detta. Se ci sono giocatori utili alla causa o al bilancio, sarebbe meglio comunque non parlare di contratto durante la stagione. Sarebbe meglio affrontarli prima dell'inizio del campionato e oggi può essere un problema trovare accordi per la serenità dei calciatori. E i rinnovi possono anche distrarre i big del Napoli".