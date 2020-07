Cannella promuove il difensore Gabriel: "Ha tre caratteristiche adatte al Napoli"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Cannella, operatore di mercato molto attivo per affari dalla Francia: “Gabriel ha una buona tecnica di base, è strutturato, ha qualità nell’uscita ed ha le caratteristiche adatte al Napoli. Poi, con la trattativa Osimhen, il Napoli ha raggiunto buoni rapporti con il Lille per cui l’affare si può chiudere. Allan? Ha degli estimatori soprattutto in Ancelotti e quindi potrebbe essere una cessione che porterebbe alle casse del Napoli un pò di danaro. Per completare la rosa, il Napoli deve sostituire gli esterni bassi”.