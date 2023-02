Cannella: "Real Madrid su Kvara? Allora arriverà offerta a tre cifre..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ed intermediario di mercato: “Il Real Madrid su Kvara? È la logica conseguenza, soprattutto nel caso del georgiano. Quello che sta facendo al Napoli è da primato, sia in Italia che in Europa. Poi il calcio latita di personaggi che riescono a saltare l’uomo come riesce lui. Su quanto possa valere, poi, non so. La quotazione viene fatta anche da chi te lo viene a chiedere.