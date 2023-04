Cannella: "Una mancata finale non ridimensionerebbe la vittoria dello Scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo: "Milan-Napoli è stato un risultato amaro visto come hanno giocato gli azzurri. Si è vista una condizione di nuovo ottima, ma non avevo dubbi. Il rammarico è per gli assenti, con Osimhen qualche gol nella prima fase del match l'avrebbe strappato facilmente. Poi il Milan è un avversario tosto e in contropiede ha trovato il vantaggio. Nessun dramma, al ritorno si può essere fiduciosi e si può ribaltare al Maradona.