Cannella: “Vi spiego perchè Italiano ha fatto benissimo a non andare a Napoli”

Il dirigente Giuseppe Cannella ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'

Il dirigente Giuseppe Cannella ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra': "Io vedo tutto positivo perché la Fiorentina ha dirigenti esperti come Pradè, è nel calcio da una vita. E nel calcio l'esperienza paga, basti vedere tanti club di Serie A. La Fiorentina è uno di questi".

Italiano?

"Quando ero a Verona, al Chievo, Italiano era capitano e ascoltava tutti in silenzio. Me ne innamorai come uomo perché diceva sempre la cosa giusta e tra noi nacque un gran rapporto. Ha fatto benissimo a non andare a Napoli perché come diceva Liedholm, vincere uno scudetto al sud è come vincerne 5 al nord come entusiasmo. Quindi era complicatissimo sostituire Spalletti. Io spererei che Italiano possa diventare il Ferguson della Fiorentina, dimostrando che si può crescere insieme e arrivare a traguardi importanti".