Canovi: "Capisco Conte, chi avrebbe accettato Napoli con un ADL che si comporta così?!"

© foto di Federico De Luca

L'agente Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sulla questione Napoli: "De Laurentiis è sempre stato un innovativo, ha fatto qualcosa che in 50 anni non avevo mai visto, mi chiedo quale possibilità abbia ora Garcia di influire sulla squadra: nessuna. I giocatori sanno bene che il tecnico non ha più alcun potere, ormai De Laurentiis l'ha esautorato, Garcia non ha più credibilità. Quando si fanno certe dichiarazioni pubbliche, che fiducia nel proprio tecnico si può avere? Già i rapporti erano non sereni, mi riferisco naturalmente alle plateali polemiche di alcuni elementi al momento delle sostituzioni, con quello che è accaduto in questi giorni la situazione è peggiorata, soprattutto nel momento in cui il presidente è uscito con certe dichiarazioni.

Comunque capisco Conte, secondo voi avrebbe rischiato di andare a Napoli quando ha visto che un presidente si comporta così con il proprio tecnico? Quello che è successo a Garcia può accadere con tutti, anche con un allenatore di primissimo livello come Antonio Conte. Ora mi metto nei panni di Garcia: come faccio a convincere i giocatori che le mie idee sono giuste? Il fatto che De Laurentiis poi vada a seguire gli allenamenti è ancora peggio, sono nel calcio da molti decenni, non avevo mai visto una cosa del genere, evidentemente il presidente aspira ad allenare il Napoli. L'errore vero è stato sottovalutare gli addii di Giuntoli e Spalletti? Garcia non è un tecnico di seconda fascia, non è Guardiola ma ha allenato squadre importanti. Meluso è un ds competente, tuttavia è arrivato quando la squadra era già stata completata, non ha potuto influire sulla composizione della rosa. Passare da Spalletti a Garcia, che ha altre visioni di gioco, può portare a scompensi iniziali. E allora devi fare come Berlusconi con Sacchi, dandogli autorevolezza ed autorità nello spogliatoio, invece s'è subito lamentato.