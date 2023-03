Canovi: "Napoli? In estate in tanti con le mani nei capelli"

“Il Napoli e lo Scudetto? Nasce dal fatto che non fosse favorito e quindi dalla grande tranquillità.

TuttoNapoli.net

“Il Napoli e lo Scudetto? Nasce dal fatto che non fosse favorito e quindi dalla grande tranquillità. C’è stata grande alchimia”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Alessandro Canovi.

Sulla carta le cessioni avevano indebolito la squadra.

“Credo che in estate in tanti si siano messi le mani ai capelli. Sono state fatte delle vendite non da poco”.

Brilla su tutti Kvaratskhelia.

“È da Premier League, il mercato più ricco del mondo”.