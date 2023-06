Canovi su Garcia: “Se il Napoli trattiene questi due giocatori può fare un super campionato”

Dario Canovi, procuratore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per commentare vari temi.



Sull’arrivo di Rudi Garcia al Napoli?

“De Laurentiis ancora una volta ha sorpreso tutti. Questo non per il profilo dell’allenatore visto che per me è molto bravo. Penso che non dipende solo da lui ma anche da quello che farà la società con i migliori giocatori. Se dovesse cedere Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe molto complicato. Se li tenesse, invece, potrebbe fare un super campionato”.