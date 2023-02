Caos biglietti Champions, cons. comunale Musto: "Non è tollerabile! Inviata una nota ufficiale al Napoli"

"Non è giusto,come ripetuto in altre occasioni, che siano sempre i tifosi perbene a pagarne le conseguenze".

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Luigi Musto, Consigliere del Comune di Napoli e presidente delle Politiche Giovanili e Lavoro ha rilasciato delle dichiarazioni sul caos biglietti per Eintracht Francoforte-Napoli: "Ancora una volta, mio malgrado, mi trovo a dover intervenire sulla questione dei biglietti del Calcio Napoli per le partite di Champions League e non solo. Stamane una prima vendita aperta agli abbonati che era in programma dalle ore 10 sui siti preposti per l'acquisto online di biglietti per la trasferta del 21 Febbraio a Francoforte, è andata subito in tilt! Molti tifosi si sono collegati sin dalle prime ore del mattino, ma alle 10 la pagina del modulo online risultava vuota. E pare non sia stato l’unico problema riscontrato,molti utenti una volta compilato il modulo,hanno ricevuto la mail con link senza il codice di sblocco per finalizzare l’acquisto del biglietto sul sito di Ticket One. Insomma il danno e la beffa! Da stamane ho ricevuto telefonate e segnalazioni che mi chiedono di interessarmi sul come sia possibile che problemi del genere si ripresentino ogni volta. Per questo motivo ho inviato una nota ufficiale a SSCNapoli per un incontro con i responsabili della vendita e del circuito. Non è tollerabile che la grande passione che circonda questa squadra e le soddisfazioni che sta regalando a una città intersla, sia in parte mortificata da simili disservizi o"anomalie".