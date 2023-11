Capello a Sky: "Garcia paga influenze tattiche di ADL. Con Spalletti non ci era riuscito"

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, Fabio Capello ha dato la sua opinione sul cambio in panchina del Napoli

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, Fabio Capello ha dato la sua opinione sul cambio in panchina del Napoli con l'esonero di Rudi Garcia e il ritorno in azzurro di Walter Mazzarri: "Si tratta di un allenatore di esperienza, conosce bene l'ambiente avendoci già lavorato e credo che possa proseguire sul solco di Spalletti. Attenzione però, non è il suo solco: i due hanno un modo di pensare calcio diverso. Ma lì c'è un presidente tecnico che spiega a tutti quanti come devono giocare.

Con Spalletti non ci è riuscito perché Spalletti aveva le sue idee, ma non è facile digerire tutto quello che ti dice il presidente quando interviene tatticamente e Garcia ha pagato proprio questo. Se un presidente parla di tattica fa dei danni, certo c'è anche chi ne capisce. Ma se vogliono influenzare i giocatori, tutto questo rovina un allenatore".