Capello: “A me il Napoli è piaciuto! Risultato non giusto, mancata attenzione sui 2 gol"

Nel post-partita di Liverpool-Napoli, Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

TuttoNapoli.net

L’ex tecnico Fabio Capello dagli studi di Sky Sport ha parlato così della prima sconfitta, indolore, del Napoli in questa Champions League maturata questa sera in casa del Liverpool: “Partita giocata a ritmi ossessivi, non si permetteva all’avversario di giocare. Il risultato non è giusto e mi ha sorpreso la mancanza d’attenzione del Napoli sui due gol. Il Liverpool ha cercato in tutte le maniere di vincere, giocando come non si era mai visto con tanta grinta. Secondo me è calata la qualità in squadra e devo dire che il Napoli mi è piaciuto.

Meret colpevole sul primo gol? Secondo me la colpa è più del difensore, il colpo di testa era da distanza ravvicinata e lui probabilmente non si è accorto di dove era posizionato arretrando. Non parlerei di errore, forse un mezzo errore".