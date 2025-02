Capello: "Basta parlare dei demeriti, l'Udinese ha fatto una grande gara!"

vedi letture

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Milan tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “E’ una frenata, senza dubbio, ma per me anche nelle difficoltà di ieri sera il Napoli ha dimostrato di poter credere legittimamente allo scudetto, perché è attrezzato per farlo. Più che le colpe della squadra di Conte, sottolineerei i meriti dei friulani: l’Udinese mi ha sorpreso, ha fatto una grande partita.

Senz’altro a livello psicologico questo pareggio dà forza a chi sta dietro, sebbene l’Inter non abbia affatto una gara semplice stasera. La mancata vittoria del Napoli è un’iniezione di energia per i ragazzi di Inzaghi, specialmente dopo la brutta sconfitta di Firenze”.