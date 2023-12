Capello critico: "Concesse troppe occasioni al Braga, fase difensiva del Napoli carente"

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello s'è così espresso sulla prestazione del Napoli.

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello s'è così espresso sulla prestazione del Napoli, squadra che stasera ha battuto 2-0 lo Sporting Braga e ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League: "S'è visto un buon Napoli, ma bisogna ancora lavorare su questa squadra perché ha concesso ancora troppe situazione di pericolo. L'allenatore dovrà stare molto attento sotto questo aspetto.

Meret ha fatto due ottime parate, contro un'altra squadra non so come sarebbe andata. Il Napoli in alcuni momenti è stato padrone del campo, però è stato carente nella fase difensiva. Lo scorso anno c'era Kim che dava maggiore sicurezza e invece oggi qualcosa manca, però la squadra sembra portata a migliorarsi gara dopo gara. Questa volta ha avuto il merito di restare in partita fino alla fine".