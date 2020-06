Capello difende Sarri: "Juve non è facile da allenare, ma merita la conferma"

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "La finale l'ho vista attentamente. La Juve già contro il Milan era calata molto nel secondo tempo e ieri sera ne abbiamo avuto la riprova. Sarri anche l'anno prossimo? Penso di sì, è un allenatore preparato, la Juve è una macchina non facile da guidare". E' l'analisi di Fabio Capello che, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta la finale di Coppa Italia e il ko dei bianconeri. Pochi cambi a disposizione per la Juve? "Beh, lamentarsi che la Juve aveva pochi cambi a disposizione... - dice Capello -. "Ma non è importante avere tanta panchina quanto averne di qualità. E loro ce l'hanno". Quanto alla sequenza dei rigori (stregata per la Juve con l'errore in avvio di Dybala) e se Capello avrebbe fatto tirare il primo a Rinaldo, l'ex tecnico non ha dubbi: "Di solito quello più bravo lo facevo calciare per quarto". (ANSA).